Эрдоган в раздевалке поздравил сборную Турции после поражения от Нидерландов ВИДЕО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после матча Турция – Нидерланды спустился в раздевалку турецкой сборной и поздравил футболистов с достойной игрой на чемпионате Европы.
Напомним, Турция уступила в четвертьфинале со счетом 1:2. Игра проходила в Берлине. На пути к четвертьфиналу турки победили Грузию, Чехию и Австрию, уступив Португалии.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!