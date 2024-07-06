Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после матча Турция – Нидерланды спустился в раздевалку турецкой сборной и поздравил футболистов с достойной игрой на чемпионате Европы.

Напомним, Турция уступила в четвертьфинале со счетом 1:2. Игра проходила в Берлине. На пути к четвертьфиналу турки победили Грузию, Чехию и Австрию, уступив Португалии.