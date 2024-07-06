Велосипедиста наказали за «непристойное поведение»: он поцеловал жену

BBC передает, что Международный союз велосипедистов решил, что Бернар должен заплатить 200 швейцарских франков (223 доллара США) за то, что он сделал короткую остановку, чтобы поприветствовать свою жену на седьмом этапе гонки. В заявлении спортивной организации сказано, что спортсмен был оштрафован за «неприглядное или непристойное поведение во время гонки и ущерб, нанесенный репутации спорта».

Французский велосипедист Жюльен Бернар принес извинения после того, как спортивная федерация оштрафовала его за поцелуй во время велогонки «Тур де Франс».

Бернар извинился в своих социальных сетях за то, что «нанес ущерб репутации спорта», однако признался, что готов «платить такой штраф хоть каждый день, чтобы снова пережить это мгновение».

На седьмом этапе «Тур де Франс» велосипедисты проходят небольшую дистанцию - 23,3 км. Это один из двух фрагментов соревнований, во время которых гонщики должны показать самое лучшее время. Этот этап проходит во французском винодельческом регионе Бургундия.

По данным издания Cycling News, эпизод с поцелуем произошел всего в получасе езды от места, где живет Бернар. Когда велосипедист достиг вершины горы, на которую должны подниматься участники седьмого этапа гонки, его ожидала группа друзей во главе с его супругой и их сыном. Они направились к Бернару, и жена поцеловала спортсмена.

Бернар заявил журналистам, что встреча со своими близкими во время гонки была уникальным моментом в его карьере, и во время седьмого этапа гонки он постарался сделать все возможное, чтобы у него было на нее время.