Почему «РуссНефть» ушла из Азербайджана?

13:01

Российская «РуссНефть» вышла из зарубежных добывающих активов, которыми владела в Азербайджане. В статье, опубликованной на РБК, говорится, что в июне из списка аффилированных с компанией лиц были исключены британо-виргинская GEA Holdings Ltd., каймановые Kura Valley Holding Company, Karasu Petroleum Company, Karasu Development Company, азербайджанская Karasu Operating Company и кипрская Global Energy Cyprus Limited. Все они связаны с добычными проектами в Азербайджане, который в годовом отчете «РуссНефти» за 2023 год указывался как единственный иностранный регион добычи.

Также из структуры группы исключена Bizneta Holdings Ltd. Она ранее контролировала несколько российских обществ «РуссНефти», ликвидированных в августе 2023 года. В статье говорится, что «РуссНефть» в 2014 году приобрела Global Energy Cyprus Limited (GCM), которая владела 100%-ной долей в компании GEA Holdings Limited (GEA). Согласно отчету по МСФО за 2015 год, под GEA объединились все азербайджанские активы компании, первый из которых был получен еще в 2006 году за счет соглашения о разделе продукции (СРП) с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (ГНКАР) по блоку месторождений «Говсан-Зых». Общая справедливая стоимость приобретения составила $870 млн по курсу на дату сделки. «РуссНефть» сообщала, что через холдинг осуществлялось владение пятью компаниями в форме совместных и дочерних предприятий, которые заключили с ГНКАР соглашение СРП для разработки 16 нефтяных месторождений. Запасы этих месторождений на конец 2016 года в различных категориях оценивались почти в 20 млн тонн. Компания подчеркивала, что относит проекты в Азербайджане к числу приоритетных. Объемы производства на них в последнее время не раскрывались, однако в 2019 году «РуссНефть» заявляла о намерениях добыть порядка 500 тыс. т нефти, говорится в публикации.