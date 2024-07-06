Почему «РуссНефть» ушла из Азербайджана?
Российская «РуссНефть» вышла из зарубежных добывающих активов, которыми владела в Азербайджане.
В статье, опубликованной на РБК, говорится, что в июне из списка аффилированных с компанией лиц были исключены британо-виргинская GEA Holdings Ltd., каймановые Kura Valley Holding Company, Karasu Petroleum Company, Karasu Development Company, азербайджанская Karasu Operating Company и кипрская Global Energy Cyprus Limited. Все они связаны с добычными проектами в Азербайджане, который в годовом отчете «РуссНефти» за 2023 год указывался как единственный иностранный регион добычи.
Также из структуры группы исключена Bizneta Holdings Ltd. Она ранее контролировала несколько российских обществ «РуссНефти», ликвидированных в августе 2023 года.
В статье говорится, что «РуссНефть» в 2014 году приобрела Global Energy Cyprus Limited (GCM), которая владела 100%-ной долей в компании GEA Holdings Limited (GEA). Согласно отчету по МСФО за 2015 год, под GEA объединились все азербайджанские активы компании, первый из которых был получен еще в 2006 году за счет соглашения о разделе продукции (СРП) с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (ГНКАР) по блоку месторождений «Говсан-Зых». Общая справедливая стоимость приобретения составила $870 млн по курсу на дату сделки. «РуссНефть» сообщала, что через холдинг осуществлялось владение пятью компаниями в форме совместных и дочерних предприятий, которые заключили с ГНКАР соглашение СРП для разработки 16 нефтяных месторождений. Запасы этих месторождений на конец 2016 года в различных категориях оценивались почти в 20 млн тонн.
Компания подчеркивала, что относит проекты в Азербайджане к числу приоритетных. Объемы производства на них в последнее время не раскрывались, однако в 2019 году «РуссНефть» заявляла о намерениях добыть порядка 500 тыс. т нефти, говорится в публикации.
Азербайджан был не единственным зарубежным опытом «РуссНефти». В 2011 году она вошла проект по разведке запасов углеводородов в Мавритании, купив долю в International Petroleum Grouping S.А. Однако в 2016 году компания заявила, что снизила ее с 54% до 11% и думает полностью выйти из мавританского актива. В июле 2023 году «Русснефть» исключила предприятие из списка аффилированных лиц. До 2018 года «РуссНефть» также работала в Беларуси через ИП «Славнефтехим» ЗАО в рамках соглашения с «Белнефтехимом». Но затем компания продала и это предприятие, сумма сделки составила $1,8 млн.
В материалах «РуссНефти» говорится, что в числе иностранных «дочек» компании остается Russneft (UK) Limited, зарегистрированная в Великобритании. Ее основной вид деятельности — реализация нефти и нефтепродуктов. Также дочерним предприятием числится кипрская Russneft Cyprus Limited, через которое «РуссНефть» прямо или косвенно участвовала в ликвидированных Global Energy Cyprus Limited, GEA Holdings Limited, Kura Valley Holding Company, Karasu Petroleum Company и Karasu Development Company.
После выхода из азербайджанских активов, причины которого компания не раскрывает, у «РуссНефти» не осталось зарубежных добывающих «дочек». Теперь ее производственный портфель сосредоточен в Западно-Сибирском регионе России, Поволжском и Центрально-Сибирском.
Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский сказал РБК, что причиной ухода компании из Азербайджана могли стать санкционные риски, связанные с международными операциями. Аналитики сходятся во мнении, что основным драйвером роста для «РуссНефти» сегодня может служить только цена на нефть, отмечается в публикации.
В 2021 году основатель «РуссНефти» Михаил Гуцериев вышел из совета директоров после попадания в санкционный список ЕС.