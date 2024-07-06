В штабе Байдена приняли решение

Предвыборный штаб Джо Байдена больше не будет предлагать журналистам, интервьюирующим президента, списки вопросов, пишет CNN со ссылкой на источник.

«Несмотря на то, что ведущие интервью всегда могли задавать любые вопросы, которые им заблагорассудится, в дальнейшем мы будем воздерживаться от предлагаемых вопросов», — сказал собеседник CNN в штабе.

CNN отмечает, что такое решение было принято после того, как радиоведущая из Филадельфии Андреа Лофул-Сандерс рассказала, что штаб Байдена перед интервью прислал ей на согласование список из восьми рекомендуемых вопросов президенту. По ее словам, она выбрала четыре из них. Андреа Лофул-Сандерс была одной из первых ведущих, поговоривших с Байденом после его дебатов с Дональдом Трампом, которые многие представители Демократической партии назвали провальными.

В штабе Байдена не отрицали предоставление вопросов, но заявили, что интервью не обусловлено только их согласованием.