Украинские военные ударили по объектам россиян

Украинские разведчики вместе с подразделением аэроразведки ударили по двум военным объектам РФ, расположенным в Донецкой области, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, в Дебальцево украинские военные ударили по логистическому центру россиян. Там хранилось оборудование для российских танков, а также боеприпасы.

В населенном пункте Новолуганское ГУР и аэроразведчики сожгли автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж «Житель». В ГУР отметили, что эта станция стоила много денег, но точную сумму не назвали.