«Не изменят политику»: Госдеп о выборах президента в Иране

Результаты президентских выборов в Иране не повлияют на политику США в отношении этой страны, сообщили ТАСС в Госдепартаменте.

«Выборы не окажут значительного влияния на наш подход к Ирану», - заявил представитель ведомства. По его словам, опасения Вашингтона в отношении Тегерана «остаются неизменны».

«В то же время мы остаемся привержены дипломатии, когда это отвечает американским интересам», - указал он.

По словам чиновника, США не ожидают, что «эти выборы приведут к фундаментальным изменениям в направлении развития Ирана или большему соблюдению прав человека для его граждан».