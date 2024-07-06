Лукашенко зовет россиян и украинцев покупать землю в «тихой» Беларуси

Эти «маленькие деревеньки» надо сохранить, возродить, и в этом могут помочь россияне и украинцы, сказал Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал свою страну «тихим и спокойным уголком» и предложил россиянам и украинцам за небольшие деньги покупать участки в «неперспективных селах», чтобы не дать им «погибнуть».

«Уважаемые белорусы и самые близкие наши друзья из Украины и России, подумайте над моим предложением о покупке за гроши, за копейки небольших участков в так называемых неперспективных селах... Это же прекрасные места, чудо места. Они не должны погибнуть — вот эти средние деревеньки, маленькие. А кто их восстановит, кто их сохранит? Мы с вами!» — сказал белорусский президент, которого цитирует БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что с покупкой участков нужно торопиться, так как завтра «их уже не будет». В городе есть возможность купить дачный участок «в лучшем случае» на «всего шесть соток», а в деревнях — на 40–50 соток, сказал Лукашенко.

По его словам, Беларусь стала «тихим и спокойным, уютным уголком для россиян и украинцев», поэтому они «с удовольствием приобретают здесь землю».