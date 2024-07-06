Пожар на нефтебазе в России потушили спустя сутки

В станице Ленинградская Краснодарского края РФ сотрудники МЧС потушили пожар на местной нефтебазе.

«Коммерсант» передает, что речь идет об Уманской нефтебазе, которая принадлежит компании «Роснефть-Кубаньнефтепродукт».

Региональный оперштаб сообщил о пожаре в ночь с 5 на 6 июля.

Во время атаки дронов в ночь с 5 на 6 июля также сообщалось о пожаре на нефтебазе, расположенной в Павловском районе Краснодарского края. Возгорание возникло, согласно официальным данным, в результате падения фрагментов БПЛА. Пожар был ликвидирован вечером 6 июля. Павловская нефтебаза принадлежит ООО «Лукойл-Югнефтепродукт».