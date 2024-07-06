Будет жарко: предупреждение синоптиков

В понедельник, 8 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове температура воздуха повысится до 37 градусов тепла, местами возможны кратковременные дожди, грозы, умеренный северо-западный ветер. Об этом говорится в прогнозе Национальной гидрометеорологической службы.

На пляжах Апшерона на 8 июля ожидается умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды составит на северных пляжах 25-26°, на южных пляжах - 26-27° тепла.

В ряде регионов Азербайджана прогнозируются кратковременные дожди и грозы, в горных и предгорных районах - интенсивные, выпадет град. Восточный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 33-38° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 18-23° тепла.

Синоптики рекомендуют не находиться долго на открытом воздухе на фоне ожидаемой жары в Баку и на Апшероне. «Не рекомендуется долго находиться на открытом воздухе во второй половине дня», - отметили в ведомстве.