В Крыму взорвался газопровод

В селе Виноградное рядом с Алуштой в Крыму произошла авария на газопроводе, начался пожар.

По данным МЧС, разгерметизировался подвесной мост газовой трубы. Огонь перекинулся на лесной массив, охватив почти 4200 кв.м. К тушению были привлечены 90 специалистов и 26 единиц техники. Само село не пострадало, сообщили в ведомстве.

«Советник» «главы» Крыма Олег Крючков утверждает, что инцидент произошел по техническим причинам, а не в результате диверсии. Из-за аварии без газоснабжения остались 14 населенных пунктов, уточнила «мэр» Алушты Галина Огнева.

Восстановительные работы начнутся после «выгорания газа в трубах». «Исполняющий обязанности министра» топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин сообщил, что ремонт займет 7-10 суток.