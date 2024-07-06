Новое покрывало Каабы

Ранним утром 7 июля, в первый день месяца Мухаррам, открывающего 1446 год по хиджре, состоялась ежегодная церемония замены Кисвы – покрывала Каабы, главной святыни ислама.

Кисва шьется вручную из черного шелка. Покрывало состоит из 56 полотнищ, работу над ним на протяжении несколько месяцев ведут 159 мастеров. Чтобы вышить на ней религиозные тексты из Корана, используется 120 кг золотой и 100 кг серебряной канители, вес шелка превышает одну тонну. При смене Кисвы каждая из сторон Каабы покрывается отдельно, потом полотнища сшивают.

Традиция покрывать Каабу полотнищем началась еще в доисламский период. Пророк Мухаммед не стал ее прерывать. Первоначально Кисву шили в Йемене, затем на протяжении долгих веков - в Египте. С 1962 над ней работают местные мастера.