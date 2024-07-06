Смерть советницы Асада: несчастный случай или...?

Израильские СМИ со ссылкой на базирующуюся в Лондоне организацию The Syrian Observatory for Human Rights пишут, что 48-летняя аш-Шибль, которая до 2011 года работала на телеканале «Аль-Джазира», входила в ближайшее окружение сирийского президента. Она участвовала в переговорах с иностранными лидерами и сопровождала Асада в редких поездках за границу.

Как уже сообщалось, Луна аш-Шибль, которая была советницей президента Сирии Башара Асада по связям с прессой, скончалась 5 июля в Дамаске в больнице от травм, полученных в дорожно-транспортном происшествии.

The Syrian Observatory for Human Rights утверждает, что иранцы якобы подозревали ее в передаче РФ содержания конфиденциальных бесед Асада с высокопоставленными представителями Ирана.

Израильское издание Ynet пишет, что первая леди Сирии Асма Асад ревновала ее к мужу, полагая, что у нее роман с президентом Асадом. Еще одной противницей аш-Шибль была другая советница главы государства – Бутейна Шаабан. Издание также сообщает, что аш-Шибль планировала уехать в Россию и поселиться в Сочи, где уже была приобретена вилла. Российские власти якобы дали свое согласие. Должны были переехать также муж и брат Луны.

Однако брат, офицер президентской гвардии, был арестован по подозрению в передаче израильским агентам информации о действиях иранцев в Сирии. Супруга аш-Шибль, профессора Дамаскского университета, за несколько дней до вылета в Сочи отправили под домашний арест.

Издание также пишет, что аш-Шибль, которая была друзского происхождения, и ее супруг находились в санкционных списках США и Великобритании.