Лаврову не нравится «французская демократия»

Ход парламентских выборов во Франции «не очень сильно напоминает демократию», второй тур «задуман для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Вот возьмите другую демократию - Франция. Прошел первый тур парламентских выборов, а у них два тура. Причем второй тур, судя по всему, задуман был ровно для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей в ходе первого тура. Когда какие-то кандидаты могут свои кандидатуры снять, их уговаривают, чтобы расчистить возможность победить, как они говорят, консерваторов или популистов. Это не очень сильно напоминает демократию», - цитирует ТАСС Лаврова.

«…И если результат первого тура был бы положен в основу формирования парламента, во Франции были бы очень серьезные перемены», - добавил российский министр.