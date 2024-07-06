Байден не сдается: сократил отрыв от Трампа

Опрос показал, что Байден сократил отставание от Трампа на 2 процентных пункта: с 47% до 45%. Это наименьший разрыв с момента начала опроса в октябре прошлого года.

Президент США Джо Байден сократил отставание от соперника Дональда Трампа в ключевых штатах, несмотря на то, что избиратели негативно оценили его выступление на дебатах. Об этом свидетельствуют результаты опроса Bloomberg.

Сейчас Байден опережает Трампа в Мичигане и Висконсине. Он находится в пределах статистической погрешности опроса в Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине, а больше всего отстает в критически важном штате Пенсильвания.

В то же время колеблющиеся избиратели считают, что Байден плохо показал себя во время дебатов, и менее чем каждый пятый респондент сказал, что 81-летний президент был более последовательным, психически здоровым или убедительным участником дебатов. Лишь 39% колеблющихся избирателей говорят, что Байдену точно или вероятно следует продолжать свою кампанию, тогда как 50% считают так же в отношении Трампа.

Опрос показал, что либеральное крыло Демпартии поддерживает кандидатуру Байдена с большим энтузиазмом. Однако значительное большинство неопределившихся избирателей и так называемые «двойные ненавистники» – те, кто негативно относится как к Байдену, так и к Трампу, – говорят, что Байдену следует сняться с выборов.

В опросе приняли 4 902 зарегистрированных избирателей в семи штатах, которые могут повлиять на результаты выборов.