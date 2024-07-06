Разыскиваемый Азербайджаном Насиб Пириев берется за футбол

Издание The Times of Malta сообщает, что Пириев подписал спонсорское соглашение от имени своей лондонской компании, при этом технически самой компании пока не существует. Мальтийской футбольной лигой руководит бывший премьер-министр Джозеф Мускат.

Азербайджанский бизнесмен Насиб Пириев, которого Интерпол разыскивает с 2015 года за непогашенные кредиты, взятые в Международном банке Азербайджана, готовится спонсировать мальтийскую футбольную лигу.

Как пишет газета, компания 360Sports, владельцем и руководителем которой является Насиб Пириев, не зарегистрирована в Реестре предприятий Мальты, имеет ограниченное присутствие в интернете, у нее нет профилей в социальных сетях. Представитель бизнес-империи Пириева подтвердил, что компания все еще находится в процессе регистрации. Она будет зарегистрирована на Мальте под названием 360 Holdings Ltd и станет дочерней компанией PNN Group Holdings, базирующейся в Великобритании, сказал он.

Создание компании — это юридический процесс, посредством которого учреждается коммерческая организация и признается в качестве отдельного юридического лица от ее владельцев.

На прошлой неделе 360Sports был представлен как официальный спонсор Премьер-лиги Мальты 2024-25. Сделка также предоставляет компании права на наименование высшей футбольной лиги Мальты. А название компании появится на новой эмблеме лиги. Журналистам сообщили, что 360Sports вложит 600 тысяч евро в высшую футбольную лигу Мальты в течение трех лет.

Компания заявляет, что намерена разработать спортивное «суперприложение», которое объединит возможности видео, социальных сетей, киберспорта, электронной коммерции и ставок в одно целое. Она также заявляет о грандиозных планах расширения: дорожная карта на сайте 360Sports гласит, что компания намерена расшириться на Азию и Южную Америку в 2025 году и на Северную Америку в 2026 году.