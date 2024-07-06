Разыскиваемый Азербайджаном Насиб Пириев берется за футбол
Азербайджанский бизнесмен Насиб Пириев, которого Интерпол разыскивает с 2015 года за непогашенные кредиты, взятые в Международном банке Азербайджана, готовится спонсировать мальтийскую футбольную лигу.
Издание The Times of Malta сообщает, что Пириев подписал спонсорское соглашение от имени своей лондонской компании, при этом технически самой компании пока не существует. Мальтийской футбольной лигой руководит бывший премьер-министр Джозеф Мускат.
Как пишет газета, компания 360Sports, владельцем и руководителем которой является Насиб Пириев, не зарегистрирована в Реестре предприятий Мальты, имеет ограниченное присутствие в интернете, у нее нет профилей в социальных сетях. Представитель бизнес-империи Пириева подтвердил, что компания все еще находится в процессе регистрации. Она будет зарегистрирована на Мальте под названием 360 Holdings Ltd и станет дочерней компанией PNN Group Holdings, базирующейся в Великобритании, сказал он.
Создание компании — это юридический процесс, посредством которого учреждается коммерческая организация и признается в качестве отдельного юридического лица от ее владельцев.
На прошлой неделе 360Sports был представлен как официальный спонсор Премьер-лиги Мальты 2024-25. Сделка также предоставляет компании права на наименование высшей футбольной лиги Мальты. А название компании появится на новой эмблеме лиги. Журналистам сообщили, что 360Sports вложит 600 тысяч евро в высшую футбольную лигу Мальты в течение трех лет.
Компания заявляет, что намерена разработать спортивное «суперприложение», которое объединит возможности видео, социальных сетей, киберспорта, электронной коммерции и ставок в одно целое. Она также заявляет о грандиозных планах расширения: дорожная карта на сайте 360Sports гласит, что компания намерена расшириться на Азию и Южную Америку в 2025 году и на Северную Америку в 2026 году.
Топ-менеджер Woodford Finance, лондонской венчурной компании, возглавляемой Пириевым, заявил, что команда 360Sports имеет «обширный опыт реализации сложных проектов». «Мы очень рады тому, что Мальта и местные клубы станут испытательным полигоном для целой серии финтех- и игровых продуктов, которые будем внедрять в течение следующих 12-24 месяцев. По мере того, как клубы и болельщики адаптируют наши продукты, мы будем внедрять их по всему миру и сделаем Мальту центром дальнейшего расширения», — рассказал Times of Malta главный операционный директор Woodford Finance Ричард Ширли.
Однако эти большие планы противоречат нынешнему присутствию 360Sports в интернете. Веб-сайт компании 360Sports.co не отображается в результатах поиска Google по запросу «360Sports». Он скуден, на нем представлены промо-видео, биографии команд и нет подробностей о продукте. Ссылки на сайте на страницы LinkedIn, X и Instagram на момент написания статьи не работали.
Человек, стоящий за 360Sports, Насиб Пириев, не новичок в проектах, связанных с футболом. В 2021 году он возглавил консорциум, который пытался приобрести команду английской премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» за 400 миллионов фунтов стерлингов (470 миллионов евро). Сделка сорвалась, поскольку владелец клуба Дэвид Салливан заявил, что возглавляемый Пириевым консорциум «не проявлял никакого интереса к футбольной стороне и рассматривал это как передачу собственности». Позже Пириев также проявлял интерес к приобретению футбольного клуба «Дерби Каунти», но и из этого ничего не вышло.
Пириев заработал свое состояние как соучредитель PNN Group - нефтегазового гиганта, который он основал в 1993 году вместе со своим отцом Низами, бывшим руководителем российского энергетического гиганта «Газпром». PNN заработала состояние на строительстве нефтяных терминалов и поставках топлива по всей Центральной Азии, а затем диверсифицировала свою деятельность в других секторах.
Отметим, что в 2015 году правоохранительные органы Азербайджана задержали Низами Пириева за непогашенные кредиты. Пириев построил метанольный завод в Гарадагском районе Баку на займы в сотни миллионов долларов, но обанкротился и не смог вернуть деньги. Позже SOCAR выкупила завод, оплатив долг Пириева по кредитам. Пириев вскоре был освобожден, но против его сына Насиба, проживавшего в то время в Лондоне, было возбуждено уголовное дело, и его объявили в международный розыск. Правда, в настоящее время имя бизнесмена отсутствует в базе данных Интерпола.