Эрдоган: Пезешкиан на самом деле тюрок азербайджанского происхождения...

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает позитивного и интенсивного развития отношений с Ираном после прошедших там президентских выборов и победы на них Масуда Пезешкиана. Об этом он заявил журналистам своего пула по возвращении из Германии.

«Масуд Пезешкиан на самом деле тюрок азербайджанского происхождения. В Тебризе он говорит по-тюркски, но когда приезжает в курдские регионы, там может говорить на курдском языке. Он также хорошо владеет фарси. Я свяжусь с ним и поздравлю его. Надеемся, что отношения Турции и Ирана в будущем улучшатся. Более того, Иран - это страна, с которой у Турции самые лучшие отношения в регионе. Иран - это и важный сосед, с которым нас связывают исторические и культурные связи. Я ожидаю, что в новом периоде двусторонние отношения Турции и Ирана будут развиваться позитивно и ускоряющимися темпами», - приводит слова Эрдогана Anadolu.

5 июля в Иране состоялся второй тур внеочередных президентских выборов. Победу одержал кандидат от крыла реформистов, бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан, набравший 53,6% голосов.