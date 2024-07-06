Эрдоган призывает Запад оказать давление на Израиль

Страны Запада, прежде всего США, должны оказать давление в вопросе урегулирования в секторе Газа на Израиль и отказаться от его поддержки. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Берлина.

«Израиль не должен больше продолжать эти убийства и жестокость в Газе. Крайне важно, чтобы международное сообщество, особенно страны Запада, усилило давление на Израиль. Именно Израиль попирает права человека и международное право, теперь он угрожает Ливану распространением конфликта на весь регион. Западные страны, особенно США, должны на этом этапе отказаться от поддержки Израиля», - считает Эрдоган.

По его словам, Турция изначально выступает за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта на основе решения о двух государствах в границах 1967 года.

Отвечая на вопрос о переговорах в Катаре представителей движения ХАМАС и Израиля, Эрдоган сообщил, что на них отмечены серьезные подвижки: «В Дохе проходят переговоры между главой «Моссад» и представителями ХАМАС. В ходе переговоров были сделаны некоторые позитивные шаги, предусматривающие постоянное прекращение огня… Но все упирается в позицию Нетаньяху».