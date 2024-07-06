Европе «пристегнуть ремни»: Орбан анонсирует «неожиданные встречи»

«На следующей неделе у меня состоятся встречи, которые будут такими же неожиданными», — сказал Орбан, отвечая на вопросы Коппеля в самолете, добавив, что следующий «сюрприз» ожидается утром 8 июля. С кем и где будут эти встречи, Орбан не уточнил.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью главному редактору швейцарского сайта Die Weltwoche Роджеру Коппелю заявил, что на следующей неделе у него состоятся «неожиданные встречи», подобные той, которая прошла в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

В воскресенье, 7 июля, глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал обращение, в котором посоветовал «европейским провоенным политикам» на следующей неделе «пристегнуть ремни безопасности»: «Мирная миссия продолжается и даже усиливается, поэтому я призываю европейских провоенных политиков пристегнуть свои ремни безопасности».

В предыдущем посте он написал, что «правительство Венгрии работает» и «теперь каждый может быть уверен, что следующие шесть месяцев будут миротворческой миссией, направленной на установление мира».

Виктор Орбан приехал с визитом в Москву 5 июля — спустя три дня после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве. Прилетев в Россию, Орбан написал, что «мирная миссия продолжается», и назвал Москву «второй остановкой». Во время встречи Путин заявил Орбану, что готов обсудить «нюансы» мирных предложений по прекращению войны в Украине. На пресс-конференции российский президент еще раз повторил, что Россия готова к переговорам на ранее выдвинутых условиях (которые предполагают вывод украинских войск, в том числе с захваченных РФ территорий), а также обвинил Украину в нежелании идти дипломатическим путем. Орбан отметил, что позиции сторон очень далеки друг от друга.

В украинском МИД заявили, что решение Орбана приехать в Москву принималось «без согласования или координации» с Украиной: «Напоминаем, что для нашего государства принцип «никаких договоренностей об Украине без Украины» остается незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться».