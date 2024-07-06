Эрдоган ждет: «Как только Асад сделает шаг…»

Анкара готова к восстановлению отношений с Дамаском, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Берлина.

По словам главы турецкого государства, которые приводит Anadolu, он может отправить сирийскому лидеру Башару Асаду приглашение посетить Турцию для переговоров о нормализации отношений.

«Мы направим приглашение Асаду с тем, чтобы вернуть отношения Турции и Сирии к той же точке, что и в прошлом. Наше приглашение может быть озвучено в любой момент. У господина Путина своя позиция относительно встречи с Асадом в Турции, у премьер-министра Ирака - своя. Мы говорим о посредничестве, почему бы нам не провести переговоры с нашим соседом? Сейчас мы достигли той точки, что как только Башар Асад сделает шаг в сторону улучшения отношений с Турцией, мы проявим к нему аналогичный подход. Раньше мы не были врагами с Сирией, мы встречались с Асадом как семья», - сказал президент Турции.