Израильская военная база под обстрелом «Хезболлы»

Отряды милиции «Хезболлы» нанесли ракетный удар по израильской военной базе к западу от города Тверия, который расположен в Нижней Галилее, в 35 км от границы с Ливаном. Об этом говорится в заявлении формирования, размещенном в его Telegram-канале.

Указывается, что эта атака проведена в ответ на израильский авианалет на окрестности города Баальбек, в результате которого 6 июля шиитские боевики понесли потери. «Отряды исламского сопротивления обстреляли военный объект неприятельских сил из реактивных систем залпового огня», - отмечается в тексте.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что система ПВО перехватила часть из порядка 20 ракет, которые были выпущены по территории Нижней Галилеи с территории Ливана.