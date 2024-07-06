ЧП в иранском порту: затонул эсминец, есть раненые

Авария произошла в районе порта Бендер-Аббас, расположенного на юге Ирана, с участием корабля ВМС Исламской Республики, сообщают иранские СМИ.

По его информации, инцидент произошел с эсминцем «Саханд».

По данным агентства Fars, несколько человек ранены в результате инцидента. Авария произошла в районе ремонтно-технического комплекса порта. Причиной инцидента могла стать техническая неисправность или попадание воды в резервуары судна во время или после ремонта. Пострадавшие в результате ЧП были госпитализированы. Агентство не уточнило число раненых.

Генеральный директор верфи ISOICO Салман Зарби рассказал ISNA, что причиной аварии стала неисправность балластной цистерны или попадание воды из места расположения валов эсминца во время ремонта. Корабль частично затоплен.