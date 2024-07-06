Евгений Бай, автор haqqin.az Вашингтон 18:00

9 июля в Вашингтоне начинается саммит НАТО. Он продлится три дня при аномально жаркой погоде в американской столице. Такая же жара будет и на самом саммите. Кто-то из членов НАТО и приглашенных стран партнеров — всего их будет около 40 — может пропустить ту или иную сессию. Хозяин встречи, президент Джо Байден такого позволить себе не может. Но представьте себе его расписание. В первый день он произнесет торжественную речь по случаю 75-летия альянса, это будет происходить в том самом месте Mellon Auditorium, где несколько лет спустя после окончания Второй мировой войны был подписан документ о создании НАТО. И можно только представить себе, как будет выглядеть эта речь, если Байден начнет запинаться или, несмотря на помощь телесуфлера, терять мысль посреди фразы.

Но на этом его испытания только начнутся. На следующий день, в среду, Байден должен будет пожать руки всем гостям саммита, а затем взять на себя председательство на встрече Североатлантического совета. Вечером того же дня президент будет принимать мировых лидеров на ужине, который продлится до глубокой ночи. То есть это будет уже после 8 часов вечера - времени, которое сам Байден определил для себя в виде «комендантского часа»: никаких активных действий, только сон. В четверг хозяина саммита ждет марафон в виде многочисленных сессий, на которых будет обсуждаться целый сонм проблем — от военной помощи Украине и вопросов безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе до укрепления оборонного потенциала стран НАТО. И под венец форума он должен провести пресс-конференцию в формате селфи без шпаргалок и телесуфлера. Такой саммит был бы крайне тяжелым мероприятием для любого более молодого и крепкого лидера. А для Джо Байдена, который едва продержался на ногах в течение 90 минут дебатов с Дональдом Трампом, это, кажется, будет mission impossible. Но у него не будет другого выхода, кроме как пройти этот драконовский тест.

Издание Politico побеседовало с 29 представителями альянса, и те высказали, как бы это сказать помягче, сомнения в отношении того, стоит ли полностью делать ставку на Джо Байдена в определении будущего НАТО. Эти настроения стали распространяться среди западноевропейских лидеров еще до дебатов CNN в Атланте, а потом те были просто убиты результатом выступления Байдена. И теперь, как говорит один из европейских дипломатов, у него и его коллег есть вполне оправданные сомнения, что Байден, даже если произойдет чудо и он победит на выборах, сможет продержаться на своем посту четыре года. Конечно, если Байден сойдет с дистанции уже после победы, его автоматически сменит вице-президент Камала Харрис. А вот победа Трампа на выборах станет для Европы армагеддоном. «Утенок Дональд», как называли прежде Трампа — заклятый враг европейцев, которого они боятся больше, чем Владимира Путина, Ким Чен Ына или Си Цзиньпина. Арсенал его угрожающих обещаний — от выхода США из НАТО до предоставления Кремлю права «делать все, что ему захочется в Европе», известен. И к этому относятся не как к пустому бахвальству политического шарлатана — нет сомнений, что в случае победы на выборах Трамп начнет выполнять свои угрозы.

Так что вместо торжественного юбилейного форума, который был запланирован как один из самых важных в истории НАТО, эта встреча будет больше похожа на медицинский осмотр лидера супердержавы и попытку подготовиться к перемене власти в Вашингтоне. Но если бы к саммиту пришла только одна хромая утка — Джо Байден. Исключительно уязвимым в своей стране оказался и президент Франции Эммануэль Макрон. Его накрыла ультраправая волна, которая поставила под вопрос дальнейшее пребывание лидера в Елисейском дворце. Ненамного лучше положение у канцлера Германии Олафа Шольца, который тоже сильно захромал после ослабления его коалиции в результате выборов в Европарламент. Лидерам ЕС предстоит также познакомиться с новым левоцентристским премьером Великобритании Киром Стармером и понять, что это за фрукт.

Согласитесь, что в этих условиях участникам форума будет совсем непросто сосредоточиться на объединении усилий в поддержке Украины, которое было объявлено как важнейший вопрос саммита. «Украина в любом случае будет фигурировать как пункт номер один в повестке дня, — говорит Ян Бремер, президент влиятельной Eurasia Group. — Однако сильная тревога лидеров из-за Байдена и нарастающая паника в отношении Трампа будут отвлекать внимание стран от основополагающих переговоров». Не будет способствовать решению украинской дилеммы и критика ряда государств — членов НАТО, прежде всего восточноевропейских, в адрес Байдена, которого не без оснований обвиняют в излишне осторожном подходе к оказанию военной помощи Киеву. Они, например, не понимают слишком ограниченного разрешения для ВСУ бить по российским военным объектам только в приграничной полосе, а не наносить удары по российским аэродромам в глубине ее территории.