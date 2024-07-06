В Баку горел многоэтажный жилой дом добавлено фото и видео
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о пожаре в жилом доме на улице Генерала Шихлинского в Баку.
По указанному адресу были направлены соответствующие подразделения МЧС.
Вскоре пожар, вспыхнувший в шахте 16-этажного дома, благодаря оперативным действиям пожарных был потушен, удалось избежать распространения огня на квартиры.
Во время пожара сотрудники МЧС эвакуировали жильцов дома в целях безопасности.