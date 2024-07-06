Депутат Гудрат Гасангулиев: Кто-то дискредитирует полицию

По мнению парламентария, за последнее время наблюдается «усиление системной работы по дискредитации полиции, насаждению ненависти к ней среди общественности и провоцированию сопротивления полиции с политическими целями». Это, полагает Гасангулиев, «способствует увеличению случаев сопротивления преступников полиции».

Политические партии, СМИ и неправительственные организации должны оказывать серьезную общественную поддержку полиции, говорит депутат.

«Считаю, что полицейские тоже должны учитывать это в своей работе. Несмотря на жаркую погоду, они должны носить защитные жилеты, иметь при себе оружие, радиосвязь и наручники, не ходить поодиночке и не пытаться задерживать вооруженных лиц, способных оказать сопротивление, до прибытия помощи. Жизнь человека важнее всего. Наши граждане, за исключением случаев необходимой обороны, не должны пытаться задерживать или обезвреживать вооруженных преступников, а должны вызывать полицию», — подытожил Гасангулиев.