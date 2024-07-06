Депутат Гудрат Гасангулиев: Кто-то дискредитирует полицию
В Азербайджане необходимо ужесточить наказание за вооруженное сопротивление сотрудникам полиции. Такое мнение haqqin.az выразил депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев.
По мнению парламентария, за последнее время наблюдается «усиление системной работы по дискредитации полиции, насаждению ненависти к ней среди общественности и провоцированию сопротивления полиции с политическими целями». Это, полагает Гасангулиев, «способствует увеличению случаев сопротивления преступников полиции».
Политические партии, СМИ и неправительственные организации должны оказывать серьезную общественную поддержку полиции, говорит депутат.
«Считаю, что полицейские тоже должны учитывать это в своей работе. Несмотря на жаркую погоду, они должны носить защитные жилеты, иметь при себе оружие, радиосвязь и наручники, не ходить поодиночке и не пытаться задерживать вооруженных лиц, способных оказать сопротивление, до прибытия помощи. Жизнь человека важнее всего. Наши граждане, за исключением случаев необходимой обороны, не должны пытаться задерживать или обезвреживать вооруженных преступников, а должны вызывать полицию», — подытожил Гасангулиев.