Париж готовится к беспорядкам

ТАСС передает, что в окнах элитных магазинов, расположенных на главных улицах Парижа, установлены массивные стальные щиты. Витрины некоторых ресторанов и офисов закрыты деревянными досками. По словам администраторов бутиков, «эти меры предосторожности принимаются исключительно в свете возможных погромов, которые могут вспыхнуть после подведения итогов второго тура».

Владельцы парижских магазинов и полиция ведут подготовку к беспорядкам, которые могут возникнуть после оглашения итогов второго тура досрочных парламентских выборов.

К возможным погромам готовятся и сотрудники правоохранительных органов. В Париж стягиваются усиленные подразделения полиции и жандармерии. Они размещаются в ключевых точках города. Кроме того, ограничено автомобильное движение по Елисейским Полям.

В качестве превентивной меры парижская префектура уже запретила проведение массовых акций возле здания Национального собрания.

Ожидается, что масштабная манифестация сторонников левых сил начнется после оглашения итогов голосования в 20:00 на площади Республики.

По всей стране около 30 тыс. полицейских и жандармов обеспечивают безопасность в день голосования.