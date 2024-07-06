Макрон созывает совещание и обратится к нации

Президент Франции Эммануэль Макрон собирает совещание в Елисейском дворце для обсуждения итогов второго тура досрочных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента). Об этом сообщил BFMTV.

По его данным, совещание запланировано на вечер «с участием руководителей президентского блока «Вместе за республику», в том числе лидера списка, премьер-министра Франции Габриэля Атталя».

На протяжении большей части избирательной кампании Макрон воздерживался от заявлений. Канал не исключает, что после 20:00 президент выступит с телеобращением к нации, в котором прокомментирует итоги голосования.

Итоги голосования будут подведены после закрытия последних избирательных участков в 20:00.