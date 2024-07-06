Совет стражей утвердил победу Пезешкиана

«Несколько часов назад мы завершили проверку бюллетеней во втором туре президентских выборов и подтвердили результаты», - приводит агентство слова представителя совета Хади Тахана Назифа.

По его словам, ни один из участников второго тура не подал никаких жалоб. Теперь результаты выборов передадут на заверение руководителю ИРИ аятолле Али Хаменеи. Затем его канцелярия объявит дату инаугурации нового президента страны, после которой начнется отсчет четырехлетнего срока пребывания в должности победившего кандидата - представителя реформистов Масуда Пезешкиана.

В соответствии с иранским законом перед тем, как официально вступить в должность, новый президент принесет присягу перед парламентом.

Во втором туре президентских выборов в Иране победу над консерватором Саидом Джалили одержал реформист Масуд Пезешкиан.