Руслан Баширли, спецкор, Анкара 19:59

Избрание Масуда Пезешкиана президентом Ирана широко обсуждается в правящей элите и политических кругах Турции, которую все больше интересует: повлияет ли в положительную сторону избрание Пезешкиана на отношения между Тегераном, Анкарой и Баку? Хотя Иран и Турцию связывают давние политические и торговые связи, между двумя странами существует также и множество серьезных проблем. Политика Ирана, поддерживавшего в ходе Второй Карабахской войны Армению, и последовавший затем резкий всплеск персидского великодержавного шовинизма, ставший следствием антииранской пропаганды, вызвали в Анкаре глубокую обеспокоенность.

Помимо этого, Турция и Иран на протяжении почти десяти лет хоть и не напрямую, но противостояли на поле битвы в Сирии, где Анкара поддерживала сирийских оппозиционеров и Сирийскую национальную армию, а Тегеран — шиитские ополчения и военизированные группировки. Турция также обеспокоена действиями Ирана в Ираке и Йемене. Кроме того, Анкара жестко критикует поддержку Тегераном сепаратистской террористической организации РПК. Именно поэтому Анкару так интересует ответ на вопрос: может ли все это измениться с избранием президентом Масуда Пезешкиана - «тюрка азербайджанского происхождения», как выразился президент Реджеп Тайип Эрдоган? В политических кругах Турции на этот вопрос нет однозначного ответа. Одни считают, что Пезешкиан и его окружение будут стремиться к более тесным связям с турецко-азербайджанским тандемом, чтобы использовать их опыт. В частности, во время избирательной кампании Пезешкиан не раз высказывал положительные оценки о Турции. Однако другие не уверены, что этот позитивный настрой сохранится после того, как Пезешкиан займет свой кабинет в резиденции президента ИРИ. Ведь вокруг него собрались те, кого принято называть «иранскими горожанами», ведущими политику, направленную против Турции и Азербайджана. И скептики в Анкаре сомневаются, что Пезешкиан сумеет контролировать «иранских горожан», сыгравших важную роль в его избрании.

Помимо этого, существует и фактор верховного лидера Али Хаменеи, являющегося в иранской вертикали власти «истиной в последней инстанции», определяющий как внутреннюю, так и внешнюю политику Исламской республики. По мнению некоторых турецких политических аналитиков, на самом деле Масуд Пезешкиан — это личный проект рахбара Али Хаменеи. В частности, они цитируют заявление Пезешкиана о справедливости, сделанное в ходе предвыборной кампании: «Если тюрки, курды, арабы, сунниты и шииты не будут рассматриваться государством как равные граждане, то эта несправедливость будет продолжаться», - которое особенно сильно повлияло на недовольных режимом Хаменеи тюрок, суннитов и другие меньшинства и привело к тому, что за Пезешкиана в итоге проголосовали оппозиционные массы, требующие реформ.