Суперкомпьютер и букмекеры назвали фаворита Евро

Сборная Испании с вероятностью 30,38% является главным претендентом на победу в чемпионате Европы, согласно прогнозу суперкомпьютера статистической платформы Opta.

Испанцы немного опережают французов, вероятность чемпионства которых Opta оценивает в 29,9%. Шансы Англии — 22,85%, Нидерландов — 16,86%.

Суперкомпьютер Gracenot 3 июля также называл Испанию фаворитом (18,8%).

Букмекеры также отдают предпочтение испанцам с коэффициентом 3,00, на втором месте — Англия (3,60 — 3,70), на третьем — Франция (3,70 — 3,80). Ставки на итоговую победу голландцев принимаются с коэффициентами 5,50–5,70.

Испанцы в полуфинале сыграют с французами 9 июля в Мюнхене, а англичане с голландцами на следующий день в Дортмунде. Финал пройдет 14 июля в Берлине.