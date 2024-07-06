Украина ждет от саммита НАТО «две вещи»

Украина ожидает, что решения юбилейного, 75-го саммита НАТО, который пройдет на этой неделе в Вашингтоне, будут включать в себя две вещи, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Киеве.

«Наши ожидания от саммита, что комплекс решений, которые там будут приняты, будет означать две вещи: существенное усиление нашей обороноспособности, особенно в сфере ПВО, и существенный шаг к членству в НАТО», - сказал глава украинского МИД, не став раскрывать другие подробности по поводу ожиданий Украины от саммита.

На этой неделе с 9 по 11 июля в Вашингтоне состоится саммит НАТО. Одним из главных вопросов повестки дня встречи 32 лидеров государств-членов будет Украина. Как ранее анонсировалось, на саммите может быть принято решение об усилении украинской противовоздушной обороны, а также обсуждать будущее членство Украины в Альянсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что на саммите в Вашингтоне также планируется согласовать значительный пакет помощи для Украины. Кроме того, на полях саммита возможна встреча президента Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом.