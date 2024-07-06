Неутомимый Орбан: после Азербайджана премьер Венгрии летит в Китай

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан находится на пути в Китай, куда прибудет утром в понедельник, 8 июля . Об этом сообщает венгерский портал 444.hu со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Орбан посетит Китай после Киева, Москвы и Азербайджана. Издание подчеркивает, что венгерский премьер прибудет в КНР на рассвете.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал европейских политиков «пристегнуть ремни», поскольку на следующей неделе ожидается продолжение миротворческой миссии венгерского премьер-министра.

6 июля Орбан заявил о намерении на следующей неделе провести несколько «таких же неожиданных» встреч после личного общения с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.