В захваченном Мелитополе гремели взрывы: под ударом аэродром

В украинском Мелитополе, который захвачен Россией с февраля 2022 года, 7 июля прозвучала серия громких взрывов, которые были слышны почти во всех районах города, сообщил Telegram-канал «РИА-Мелитополь».

«Первый взрыв в 15:21 по характеру звука был похож на работу ПВО. А вот второй и третий - уже прилеты. Даже земля дрожит», – говорилось в сообщении.

По предварительным данным, ракеты ударили по аэродрому. «Как минимум три точных прилета», – позже проинформировал паблик.

В так называемой «администрации» Мелитополя также сообщали о прилетах. По данным оперативных служб россиян, над Мелитополем якобы были сбиты пять ракет РСЗО HIMARS, но осколки четырех из них упали на севере города.