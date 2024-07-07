Представители Демократической партии хотят, чтобы действующий президент США Джо Байден вышел из предвыборной гонки к ближайшей пятнице, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Издание передает, что они также надеются, что призывы не участвовать в президентских выборах прозвучат «от Барака Обамы до лидеров Конгресса».

Как пишет портал, призывы к Джо Байдену выйти из политической гонки будут звучать громче на следующей неделе. По словам собеседника Axios, «каждый прошедший день — это катастрофа». Он уточнил, что в случае возможного выдвижения вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов потребуется много времени, чтобы повысить рейтинг.