Новые власти Британии не оставят Украину без оружия

Новый министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил о планах поставить Украине новый пакет военной помощи, в который войдут артиллерийские боеприпасы, 90 ракет Brimstone, десять артиллерийских установок AS-90, 50 малых катеров и 40 машин разминирования.

«Возможно, произошли изменения в правительстве, но Великобритания объединяется для Украины. В качестве нового министра обороны я позабочусь о том, чтобы мы активизировали поддержку, увеличив поставки жизненно важной военной помощи», — говорится в заявлении Джона Хили, опубликованном на сайте британского правительства. Министр обороны также поручил поставить обещанный в апреле пакет помощи Украине в ближайшие 100 дней.

В апреле британское правительство объявило о крупнейшем пакете военной помощи в истории страны в размере $620 млн. В него войдут 400 транспортных средств, 60 катеров, около 4 млн патронов к стрелковому оружию, а также более 1,6 тыс. ударных ракет и ракет противовоздушной обороны. С начала военных действий на Украине Лондон выделил почти $3,7 млрд военной, гуманитарной и экономической помощи Киеву.

5 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они обсудили разработку соглашения о 100-летнем партнерстве, укрепляющем связи стран в сфере торговли, безопасности и обороны, науки и образования.