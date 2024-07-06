Левые вышли на улицы Парижа

Тысячи сторонников левых заполнили площадь. В руках у манифестантов французские триколоры и красные флаги. Участники акции скандируют «Мы победили!», передает ТАСС. В районе площади находятся усиленные наряды полиции, однако они не вмешиваются в проведение митинга.

По предварительным итогам досрочных выборов в Национальное собрание, состоящее из 577 депутатов, «Новый народный фронт» получает от 175 до 205 мест, президентская коалиция «Вместе за республику» - от 150 до 175 мандатов. Правая партия «Национальное объединение» добилась третьего результата и может рассчитывать на 115-150 кресел в нижней палате парламента.

BBC пишет, что «Новый народный фронт» - это альянс социалистов, экологов, коммунистов и партии «Непокоренная Франция» (LFI), сформированный после того, как президент Эммануэль Макрон объявил о внеочередных парламентских выборах 9 июня. Эти партии ранее критиковали друг друга и имеют ключевые разногласия в своей идеологии и подходах. Но они решили сформировать единый блок с единственной целью: не допустить крайне правых к власти.