Неплохо бы долбануть по Украине ядерным оружием глас народа - глас Божий
«Все умрут, а я останусь»: россиянам все больше нравится применение ядерного оружия
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Так назывался российский фильм еще той эпохи, когда никому в голову не могло прийти, что Россия будет воевать с Украиной: «Все умрут, а я останусь».
Впрочем, с Грузией в том году уже воевали, и как-то даже всем, кроме грузин, понравилось. Вот и сейчас…
Среди удивительных социальных феноменов, заслуживающих повышенного внимания в последние годы, почетное место занимает сознание российского народа. Не часто можно в истории столкнуться с примерами массового одобрения коллективного самоубийства, причем как в символическом, так и в самом буквальном смысле. Ибо ничем другим война, которую затеяла Россия, по собственному убеждению, с самим Западом, не является. Но этого в упор почти никто не видит.
Июньский опрос, проведенный социологами «Левада-Центр», в целом подтвердил прежние наблюдения. Большинство россиян поддерживает действия российских войск в Украине: 44% – определённо поддерживают, 33% – скорее поддерживают. Неподдерживающих всего 17%. При этом, однако, 58% выступают за начало мирных переговоров, и это максимальная цифра за весь период войны. Понятно, что в основу мирных соглашений, по мнению россиян, должны быть положены условия Кремля, то есть, по сути, капитуляция Украины. 37% хотели бы продолжения боевых действий.
Интересно, как у населения воюющей страны разложились чувства по поводу войны. Военные действия России в Украине в основном вызывают гордость за Россию у 48% опрошенных, а на втором месте – тревога, страх и ужас: 33%. В ответе на этот вопрос можно было указать несколько вариантов, поэтому не исключено, что среди гордых немало перепуганных. Но в целом доля тех, у кого преобладают позитивные эмоции, выше, чем тех, кто сосредоточен на негативных: 52% против 44%. Со всеми оговорками, россиянам воевать нравится.
Хотя война идет в Украине и против Украины, 65% возлагают ответственность за гибель людей и разрушения в Украине на США и страны НАТО. Число тех, что так считает, выросло за год на 10%. Лишь 8% считают, что ответственна Россия, собственно, и напавшая на Украину. Каждый десятый уверен, что сама Украина и виновата.
Но нельзя отказать народу России и в некоторой логике: раз за начатую Россией войну ответственны Штаты и НАТО, то и перерастание ее в открытую войну России с США и НАТО считают возможным 58%. Где-то в этом месте позитивные чувства от войны куда-то деваются, поскольку подавляющее большинство, 86%, обеспокоено угрозой применения ядерного оружия.
Очевидно, что столкновение с серьезным противником такую вероятность повышает, поэтому, получается, воевать в Украине с Западом необходимо так, чтобы Запад не включился в войну по-настоящему, иначе вырастет вероятность обмена ядерными ударами, и тогда удовольствие от войны исчезнет, возможно, и вместе с гордостью за Россию. А то и с самой Россией. Согласитесь, здесь есть проблески рациональности.
Однако и эти проблески понемногу исчезают. На вопрос о том, может ли использование Россией ядерного оружия в ходе текущего конфликта быть оправданным, 10% россиян высказались однозначно за, еще 24% сочли такую перспективу «скорее целесообразной». За год сторонников ядерного удара стало на 5% больше, доля противников снизилась до 52%. При этом, напомним, подавляющее большинство угрозой применения ядерного оружия обеспокоено, но, видимо, в том беспокойстве речь о возможности получить ядерный удар, а не его нанести. То, что это каким-то образом взаимосвязано, приходит в голову далеко не каждого россиянина.
Из очередного исследования общественного мнения граждан Российской Федерации несложно сделать вывод, что пропаганда свою работу делает. Народ в большинстве своем уверен, что в войне виноват Запад, если бы не Вашингтон, то и Кремль бы не начал. Вслед за начальством повторяют, что война, в общем, идет успешно, и если бы не тот же Запад, то уже бы давно и закончилась.
Украина еще сопротивляется, но победа дело времени. Добрая треть прикидывает, что неплохо бы долбануть по ней ядерным оружием, ведь об этом все чаще и безо всякой боязни говорят по телевизору и с высоких трибун. Правда, соответствующего ответа от того же нелюбимого Запада как-то не хочется. Вот бы как-то долбануть так, чтобы продолжать гордиться Россией или даже загордиться еще больше…
Совершенно очевидно, что до выздоровления и отрезвления бесконечно далеко, да и настанут ли такие времена? Окутанная маревом самообмана, Россия продолжает деградировать, уверенная, что несется вперед.