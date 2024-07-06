Леонид Швец, автор haqqin.az 00:18

«Все умрут, а я останусь»: россиянам все больше нравится применение ядерного оружия * * * Так назывался российский фильм еще той эпохи, когда никому в голову не могло прийти, что Россия будет воевать с Украиной: «Все умрут, а я останусь». Впрочем, с Грузией в том году уже воевали, и как-то даже всем, кроме грузин, понравилось. Вот и сейчас…

Среди удивительных социальных феноменов, заслуживающих повышенного внимания в последние годы, почетное место занимает сознание российского народа. Не часто можно в истории столкнуться с примерами массового одобрения коллективного самоубийства, причем как в символическом, так и в самом буквальном смысле. Ибо ничем другим война, которую затеяла Россия, по собственному убеждению, с самим Западом, не является. Но этого в упор почти никто не видит. Июньский опрос, проведенный социологами «Левада-Центр», в целом подтвердил прежние наблюдения. Большинство россиян поддерживает действия российских войск в Украине: 44% – определённо поддерживают, 33% – скорее поддерживают. Неподдерживающих всего 17%. При этом, однако, 58% выступают за начало мирных переговоров, и это максимальная цифра за весь период войны. Понятно, что в основу мирных соглашений, по мнению россиян, должны быть положены условия Кремля, то есть, по сути, капитуляция Украины. 37% хотели бы продолжения боевых действий. Интересно, как у населения воюющей страны разложились чувства по поводу войны. Военные действия России в Украине в основном вызывают гордость за Россию у 48% опрошенных, а на втором месте – тревога, страх и ужас: 33%. В ответе на этот вопрос можно было указать несколько вариантов, поэтому не исключено, что среди гордых немало перепуганных. Но в целом доля тех, у кого преобладают позитивные эмоции, выше, чем тех, кто сосредоточен на негативных: 52% против 44%. Со всеми оговорками, россиянам воевать нравится.

Хотя война идет в Украине и против Украины, 65% возлагают ответственность за гибель людей и разрушения в Украине на США и страны НАТО. Число тех, что так считает, выросло за год на 10%. Лишь 8% считают, что ответственна Россия, собственно, и напавшая на Украину. Каждый десятый уверен, что сама Украина и виновата. Но нельзя отказать народу России и в некоторой логике: раз за начатую Россией войну ответственны Штаты и НАТО, то и перерастание ее в открытую войну России с США и НАТО считают возможным 58%. Где-то в этом месте позитивные чувства от войны куда-то деваются, поскольку подавляющее большинство, 86%, обеспокоено угрозой применения ядерного оружия. Очевидно, что столкновение с серьезным противником такую вероятность повышает, поэтому, получается, воевать в Украине с Западом необходимо так, чтобы Запад не включился в войну по-настоящему, иначе вырастет вероятность обмена ядерными ударами, и тогда удовольствие от войны исчезнет, возможно, и вместе с гордостью за Россию. А то и с самой Россией. Согласитесь, здесь есть проблески рациональности.