Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 00:36

Шуша, историко-культурная столица Азербайджана, впервые после восстановления принимала саммит Организации тюркских государств (ОТГ), по итогам которого была подписана Карабахская декларация. Этот стратегический документ вобрал в себя десятки инициатив дальнейшего развития ОТГ и, в частности, необходимость завершения переговоров по DEPA (Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики), создание Совета железнодорожных администраций, формирование научно-исследовательского Центра развития человеческого капитала ОТГ… Также было подписано решение расширить состав Секретариата и увеличить бюджет ОТГ. В целях выполнения данного решения Министерство финансов Азербайджанской Республики перевело на счет секретариата Организации тюркских государств два миллиона долларов.

Тюрки структурируются Обращает на себя внимание тот факт, что с момента масштабирования Тюркского совета до уровня Организации тюркских государств, созданной 12 ноября 2021 года, было озвучено порядка тридцати инициатив по различным направлениям, для последовательной реализации которых есть все возможности. В 2023 году товарооборот между странами ОТГ в стоимостном выражении вырос на 27,3 процента по сравнению с 2022 годом и достиг 42 миллиардов долларов, а суммарный ВВП государств, входящих в группу ОТГ, составляет на данный момент полтора триллиона долларов. В целом же тюркский мир охватывает обширное географическое пространство с населением свыше 200 миллионов человек и обладает существенными энергетическими ресурсами, транспортными коммуникациями и современными оборонными возможностям. Одним из ключевых инструментов реализации программ ОТГ является Тюркский инвестиционный фонд, первое учредительное заседание которого состоялось в мае 2024 года в Стамбуле. Уникальные возможности Организации тюркских государств можно свести к следующим принципиальным позициям: Наличие развитых коммуникаций с основными экономическими центрами Евразии Чтобы оптимизировать сроки доставки грузов в рамках ОТГ, Республика Казахстан запустила мультимодальную цифровую платформу Digital Trade Corridor. В настоящий момент Баку и Астана завершили интеграцию двусторонних железнодорожных администраций, благодаря чему уже в прошлом году объем грузоперевозок по Каспийскому сегменту Срединного коридора вырос на 65 процентов - до трех миллионов тонн (в 2024 году планируется довести до 4 миллионов).

Возможности казахстанского морского хаба в порту Актау позволяют ежегодно увеличить число перевозимых контейнеров до 300 тысяч TEU. В свою очередь, пропускная способность международного торгового порта Алят будет расширена с 15 до 25 миллионов тонн, годовая пропускная способность железной дороги Баку - Тбилиси - Карс, являющейся неотъемлемой частью Срединного коридора, увеличена с 1 миллиона до 5 миллионов тонн, а к 2030 году объем грузоперевозок по маршруту Срединного коридора может вырасти до 11 миллионов тонн. Возможность использования новых и относительно доступных технологических решений Карабахская декларация подчеркивает необходимость активной реализации проекта "Цифровой Шелковый путь", целью которого является создание магистрального телекоммуникационного маршрута между Европой и Азией. Помимо собственно инфраструктуры связи, этот проект будет содействовать обмену цифровыми данными внутри ОТГ, развивая возможности электронного правительства, услуг "одного окна" (обмен внутри ОТГ электронными цифровыми подписями) для граждан и бизнеса, а также для поддержки экспорта малого и среднего бизнеса в режиме "единого окна" и интеграции государственных онлайн-услуг. Цифровой мост также будет способствовать внедрению передовой практики для создания дата-центров и хранения "облачных данных".

Если же говорить о передовых технологиях, то у ОТГ, учитывая наличие в Казахстане космодрома Байтерек, есть возможности для собственного развития беспилотных и космических технологий. Любопытно в этой связи, что в Карабахской декларации отмечена необходимость "создания крупной языковой модели государств-членов для успешной разработки проектов искусственного интеллекта на платформе тюркской языковой модели, которые облегчат межкультурное общение и будут стимулировать разработку образовательных платформ, совершенствовать технологии здравоохранения и способствовать экономической интеграции". От урана до углеводородов + ВИЭ Около 52 процентов мировой добычи урана приходится на Казахстан и Узбекистан (более 40 процентов из них - на Казахстан). В этом аспекте Центральная Азия неожиданно обрела в глобальном мире весьма значимый статус. Отсюда, собственно, возрастает запрос на поддержание стабильности в регионе ОТГ, которую, между тем, необходимо поддерживать собственными силами безопасности и обороны. Карабахская декларация также указывает на необходимость развития проектов возобновляемой энергетики, в частности, проектов Каспийского энергокабеля и синхронизации энергосистем Азербайджан - Казахстан - Узбекистан (межсетевое соединение).

Национальные сообщества и новые поколения Выступая на саммите, президент Шавкат Мирзиёев выдвинул инициативу создания Научно-исследовательского центра развития человеческого капитала ОТГ и готовность разместить его в Узбекистане. Также президент Узбекистана и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили перспективы проведения совместного Форума регионов ОТГ и создания на его базе постоянной площадки коммуникации. Данная структура поможет расширить влияние ОТГ на регионы проживания тюркских диаспор в третьих странах - от Евросоюза до России и будет продвигать задачи, сформулированные в стратегическом документе "Взгляд на тюркский мир - 2040". Вызов экологии В одном из своих выступлений в ноябре 2023 года министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев заявлял, что за последние пять лет уровень воды в Каспийском море снизился на 69 см, а за последние десять лет - на 114 сантиметров. По словам Бабаева, азербайджанская сторона выступила с инициативой создать экспертную группу для всестороннего изучения данной проблемы, а также для разработки сценариев изменения уровня Каспия и соответствующих адаптационных мер. Согласно подсчетам европейских ученых, к 2100 году уровень воды в Каспийском море будет на 9-18 метров ниже, чем сейчас. Кроме того, площадь Каспийского морского бассейна может сократиться на 23-34 процента, что повлечет за собой целый ряд проблем в экологии, экономике и политической стабильности региона.

Понимая, что эта проблема касается не только государств "Каспийской пятерки", но и всех стран ОТГ, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал выработать конкретные решения, направленные на спасение Каспия, и активизировать взаимодействие ученых тюркских стран. Токаев также обратил внимание на решение проблемы высыхания Аральского моря. Российское измерение Тюркского союза Хотя официально Россия не является наблюдателем в ОТГ, интересы Москвы в этой структуре присутствуют со всей очевидностью и по множеству направлений. Ранее со стороны высших должностных лиц РФ неоднократно звучали комплиментарные высказывания в адрес Тюркского совета. Поступательное развитие ОТГ может сподвигнуть российское стратегическое планирование модифицировать такие постсоветские форматы, как СНГ/ЕАЭС, и инициировать новую структуру с более широким кругом участников, готовых действовать совместно и соотносить свои интересы с интересами России. Концептуально это должно выглядеть как новое пространство, объединяющее в одно геополитическое целое тюркскую и, возможно, арабскую группы совместно с Ираном.