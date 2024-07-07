Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф встретился с новоизбранным президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как Пезешкиан приветствует своего бывшего конкурента на выборах на азербайджанском языке.

Напомним, Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре президентских выборов в Иране. Согласно данным ЦИК страны, за него проголосовали 16 384 403 избирателя. Конкурент Пезешкиана - кандидат от консервативного крыла Саид Джалили - набрал 13 538 179 голосов.