План поддержки Украины на случай победы Трампа

Представители НАТО разработали план по обеспечению долгосрочной поддержки Украины на случай победы Дональда Трампа в президентских выборах, пишет Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, ожидается, что администрация Трампа будет отличаться скептицизмом по отношению к Европе.

План НАТО содержит три ключевых пункта. Во-первых, блок намерен улучшать отношения с Дональдом Трампом в случае его победы, а также с его советниками для сокращения рисков возможных конфликтов. Во-вторых, альянс планирует увеличить расходы на оборону в странах Европы. В-третьих, НАТО собирается разработать новые «креативные дипломатические и юридические меры» для защиты от вмешательства в дела блока со стороны администрации Дональда Трампа.