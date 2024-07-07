Ультраправые Франции «ошарашены»

Результаты выборов в парламент Франции «необъяснимы» и «крайне неожиданны», заявил евродепутат от ультраправой партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

«Это не то, чего мы ожидали. Результаты необъяснимы и крайне неожиданны», — приводит РИА Новости его слова.

В штабе партии встретили результаты выборов громким возгласом «фу!». Другие сохраняли молчание. Рассчитывавшие на победу и абсолютное большинство члены правой партии оказались ошарашены итогами голосования.

Согласно предварительным результатам, левый «Новый народный фронт» лидирует во втором туре выборов, опережая коалицию Макрона и правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен.