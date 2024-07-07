У Нетаньяху опубликовали «основные принципы соглашения с ХАМАС»

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовала вечером 7 июля основные принципы, на которых будет настаивать еврейское государство на переговорах с ХАМАС по соглашению о заложниках.

Израильские СМИ приводят эти принципы.

1. Сделка позволит Израилю вернуться и продолжать боевые действия до тех пор, пока не будут достигнуты все цели войны;

2. В Газе будут созданы условия, при которых у ХАМАС не будет возможности контрабанды оружия из Египта;

3. Невозможность возвращения тысяч вооруженных террористов на север сектора Газа;

4. В сделку будет включено максимальное количество живых заложников.

В сообщении пресс-службы также говорится, что Нетаньяху уверен: «Условия сделки, предложенные Израилем и поддержанные президентом Байденом, позволят Израилю вернуть похищенных, не нанося ущерба другим целям войны».

Заявление было распространено пресс-службой канцелярии премьер-министра Израиля незадолго до начала совещания Нетаньяху с представителями системы безопасности, посвященного переговорам с ХАМАС.