Адем Исмаил Бакуви, политолог и общественный деятель, специально для haqqin.az 02:01

Во время недавней беседы президента Азербайджана Ильхама Алиева с новым послом Канады в Баку Кевином Гамильтоном, глава государства подчеркнул, что при устранении разногласий между сторонами, сам процесс продвижение подготовки мирного договора, а также работа над его основными принципами могли бы завершиться в течение нескольких месяцев. И уточнил, что, скорее всего, именно так и будет, если Армения внесет в свою Конституцию необходимые изменения. Алиев и Гамильтон: недосказанное Глава азербайджанского государства имел в виду первую статью Конституции Армении с внесенными в нее 12 июня 2015 года изменениями, в которых говорится о «…фундаментальных принципах армянской государственности и общенациональных целях, закрепленных в Декларации о независимости Армении…».

Конкретизируя это конституционное положение, президент Алиев напомнил о формулировке Декларации независимости Армении от 23 августа 1990 года, противоречащей принципу территориальной целостности Азербайджана, в которой, в частности, сказано: «Верховный Совет Армянской ССР, выражая единую волю народа Армении… претворяя в жизнь право наций на свободное самоопределение, основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от I декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха»… провозглашает: начало процесса утверждения независимой государственности…». Именно эта формулировка и является камнем преткновения в армяно-азербайджанском переговорном процессе. Армения все ещё конституционно опирается на решение Верховного Совета Армянской ССР от 1 декабря 1989 года, которое давно утратило юридическую силу ввиду упразднения самой Армянской Советской Социалистической Республики и ликвидации самопровозглашенной нагорнокарабахской сецессии. И тем не менее, это решение по-прежнему фигурирует в первой статье Конституции Республики Армения. И чтобы предстоящий мирный договор между Арменией и Азербайджаном не превратился по выражению Мао Цзэдуна в «клочок бумажки» (а ведь именно так в Ереване называют сегодня трехстороннее соглашение от 10 ноября 2020 года), Армения должна сделать соответствующие выводы, избавиться от законодательной базы реваншизма и внести необходимые поправки к первой статье своей Конституции.

На уже упоминавшейся встрече с президентом Ильхамом Алиевым, посол Канады Кевин Гамильтон задал главе государства вопрос о правах армян Карабаха на возвращение. Учитывая, что тема эта была затронута не журналистом, а кадровым дипломатом, остается лишь догадываться о причинах, помешавших господину послу как следует изучить историю данной проблемы и уже затем поднимать ее в беседе с президентом страны. Ильхам Алиев, естественно, не стал дискутировать, ограничившись деликатной репликой о том, что право на возвращение должно быть обеспечено обоюдно и касаться не только карабахских армян, но и представителей общины Западного Азербайджана. Трудно сказать, понял ли Кевин Гамильтон, что за сдержанностью и деликатностью Ильхама Алиева скрыта его глубокая боль из-за исторической несправедливости и сломанной судьбы депортированных с исторической Родины сотен тысяч азербайджанцев? Увы, это тот самый случай, когда время, вопреки людской молве, не лечит.

Схватка за Зангезур После завершения Азербайджаном процесса деоккупации территории Карабаха, нынешнее состояние, а главное, перспективы азербайджано-армянских отношений, судя по напряженному диалогу Алиева с Гамильтоном, не оставляют равнодушными мировое сообщество. Столь пристальный интерес к мирному урегулированию взаимоотношений двух государств Южного Кавказа вызван как геополитическими, так и геоэкономическими коллизиями. Благодаря многоплановой трансэнергетической политике Ильхама Алиева, которая охватывает сегодня, практически, все ключевые регионы земного шара, Южный Кавказ постепенно превращается в знаковый логистический плацдарм, обеспечивающий бесперебойное наполнение стратегическим топливным сырьем, а также его динамичное движения к региональным центрам потребления как Европы, так и Азии. Помимо проверенных годами нефтепроводов Баку-Новороссийск, Баку-Супса, Баку-Тбилиси-Джейхан, а также газопроводов Баку-Тбилиси-Эрзурум и TANAP, возникают проекты, которые диверсифицируют транспортно-энергетическую политику и имеют значительный потенциал для обеспечения экономического развития ряда стран Европы и Азии. К ним, в частности, можно отнести транспортный коридор Лапис-Лазули (так называемый Лазуритовый коридор - Афганистан, Турция, Туркменистан, Азербайджан и Грузия); Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный как Срединный коридор; международный транспортный коридор «Север-Юг» (Азербайджан, Россия, Иран) и другие.

Помимо этого, существует реальная перспектива вкрапить в пересечение этих стратегических направлений и нашумевший на весь мир «Зангезурский коридор». Как известно, Армения возражает против прокладки Зангезурского коридора, поскольку власти этой страны считают, что сам смысл понятия «коридор» предполагает передачу будущей дороги и земли под ней под контроль Азербайджана. Достаточно обратить внимание на ту последовательность, с которой премьер-министр Армении Никол Пашинян периодически заявляет, что его кабинет министров «не обсуждал, не обсуждает и не будет обсуждать какую-либо коридорную логику». Но, как гласит старая, как мир истина, ничто не вечно под Луной. И вот уже в самой Армении начинают постепенно не только прозревать, осознавать, но и признавать целесообразность участия в проекте «Зангезурского коридора», поскольку после деоккупации Карабаха Армения лишилась сухопутной дороги до Ирана, ранее пролегавшей через Восточно-Зангезурский район, в то время, как железная дорога в Иран, проходящая через все тот же Нахчыван, действовала ещё до полувековой карабахской эпопеи. И поскольку железная дорога «Баку-Тбилиси-Карс» и нефтепровод «Баку-Тбилиси-Джейхан» были в свое время проложены в обход Армении, Россия стала обладательницей железнодорожного сообщения с Турцией, дорога которая проходит по территории азербайджанских союзников и иранских партнеров Москвы. Другими словами, при таком раскладе Азербайджан обеспечивает России наземный доступ к Нахчывану и территории союзной Турции, Иран получает возможность интегрироваться в систему региональных грузоперевозок…