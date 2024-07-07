Освежающие условия кредита от Банка Республика!

Горячие летние кредитные условия не позволяют вам реализовать свои мечты?

Тогда спешите воспользоваться освежающими условиями кредита наличными от Банка Республика, которые приблизят вас к желаемым целям!

Банк Республика, который всегда радует своих клиентов, с приходом лета изменил условия предоставления наличных кредитов, сделав их более выгодными.

Теперь все клиенты, обратившиеся в банк, получат возможность оформить кредит наличными от 10% без комиссии и без поручителей!

Максимальная сумма кредита составляет 50 тысяч манатов, а срок – до 60 месяцев.

Еще одно преимущество заказа кредита в Банке Республика заключается в том, что сумма кредита будет переведена на карту, которую доставят непосредственно по указанному адресу.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив в колл-центр Банка по номеру 144.