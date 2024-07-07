Макрон не принял отставку премьера обновлено 14:45
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь прибыл в резиденцию президента страны — Елисейский дворец — и подал в отставку. Однако глава государства Эммануэль Макрон не принял его прошение, сообщили в Елисейском дворце BFM TV.
Президент попросил Атталя остаться на посту «на время», чтобы «обеспечить стабильность страны».
Атталь объявил о намерении подать в отставку накануне, 7 июля, после итогов выборов в Национальное собрание (парламент Франции). По их результатам, коалиция Макрона, в которой состоит Атталь, заняла только второе место (163 места в парламенте).
По итогам второго тура, на первое место вышла созданная после роспуска парламента коалиция левых «Новый народный фронт» (180 мандатов), правые оказались на третьем (143 места в парламенте). Всего в Национальном собрании 577 мест. Из оставшихся 66 мандатов получили республиканцы и их союзники.
Атталь был назначен на должность премьер-министра в январе этого года после отставки Элизабет Борн. До должности премьера Атталь был министром образования.
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Премьер Франции Габриэль Атталь прибыл в Елисейский дворец для встречи с президентом страны Эммануэлем Макроном, сообщают французские СМИ.
Ожидается, что Атталь подаст Макрону прошение об отставке.
По итогам второго тура парламентских выборов во Франции первое место заняла коалиция левых «Новый народный фронт» (NFP). Вслед за этим Атталь объявил, что подаст в отставку в понедельник утром.