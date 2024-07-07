Премьер-министр Франции Габриэль Атталь прибыл в резиденцию президента страны — Елисейский дворец — и подал в отставку. Однако глава государства Эммануэль Макрон не принял его прошение, сообщили в Елисейском дворце BFM TV.

Президент попросил Атталя остаться на посту «на время», чтобы «обеспечить стабильность страны».

Атталь объявил о намерении подать в отставку накануне, 7 июля, после итогов выборов в Национальное собрание (парламент Франции). По их результатам, коалиция Макрона, в которой состоит Атталь, заняла только второе место (163 места в парламенте).

По итогам второго тура, на первое место вышла созданная после роспуска парламента коалиция левых «Новый народный фронт» (180 мандатов), правые оказались на третьем (143 места в парламенте). Всего в Национальном собрании 577 мест. Из оставшихся 66 мандатов получили республиканцы и их союзники.

Атталь был назначен на должность премьер-министра в январе этого года после отставки Элизабет Борн. До должности премьера Атталь был министром образования.