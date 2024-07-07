У Лаврова призвали соблюдать мораторий на смертную казнь

Министерство иностранных дел России прокомментировало дискуссию о снятии моратория на смертную казнь в России. Данное сообщение сделал уполномоченный дипведомства по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

«Есть соответствующая позиция, сформулированная Конституционным судом Российской Федерации: мораторий действует, и он должен соблюдаться и сохраняться. Общественные дискуссии будут всегда, но дойдет ли до каких-то конкретных шагов — надо дождаться», — отметил Лукьянцев.

Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года, заявив, что государства НАТО и Евросоюза последовательно «превращают организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась структура».

Напомним, что ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь в стране. Он отметил, что такую меру нужно применять в некоторых случаях, и в качестве примера привел теракт в «Крокус сити холле».

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подчеркнул, что ни Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения Конституционного суда по этому вопросу. По его словам, для изменения ст. 20 второй главы, где содержится положение о праве каждого на жизнь и о смертной казни как виде наказания, потребуется фактически принять новую Конституцию.

Глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин исключил возвращение смертной казни при нынешней Конституции.