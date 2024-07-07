Египет пообещал Израилю прекратить поставки оружия в сектор Газа

Египет направил Израилю месседж, согласно которому, если соглашение о сделке по возвращению заложников и прекращении огня будет достигнуто, Каир будет работать вместе с Соединенными Штатами с целью построить высокотехнологичный подземный барьер для предотвращения контрабанды оружия в сектор Газа.

Египет заявляет, что работы над барьером могут начаться, как только наступят первые дни потенциального перемирия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вчера вечером представил список, по его словам, не подлежащих обсуждению требований Израиля относительно соглашения, включая предотвращение контрабанды оружия из Египта в сектор Газа.

ЦАХАЛ обнаружил по меньшей мере 25 туннелей для контрабанды между Египтом и сектором Газа. О существовании некоторых туннелей ранее было известно ЦАХАЛ, а другие были обнаружены впервые, когда войска вошли в приграничную зону.