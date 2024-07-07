США покинули Нигер

Власти США завершили вывод своих военных с базы, расположенной вблизи столицы Нигера Ниамей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление министерств обороны двух стран.

"Благодаря эффективному сотрудничеству и коммуникации между нигерийскими и американскими вооруженными силами эта операция была завершена досрочно и без каких-либо осложнений", - привело агентство цитату из заявления.

Соединенные Штаты вывели своих военнослужащих и оборудование с авиационной базы 101. Кроме того, до середины сентября Пентагон должен вывести своих солдат из города Агадес на севере Нигера. В публикации отметили, что Нигер покинули уже 766 американских военных.