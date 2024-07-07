Камала Харрис не подтверждает слухи

Вице-президент США Камала Харрис продолжает выступать за участие в выборах президента страны действующего американского лидера Джо Байдена, не подтверждая слухи о том, что она может прийти ему на замену в качестве кандидата от Демократической партии. Об этом сообщил сопредседатель избирательного штаба Байдена Седрик Ричмонд.

«Харрис усиливает свою роль, становится значимым партнером [в кампании]... Я бы сказал, что она поддерживает президента Байдена не только публично. Она также говорит об этом в частном порядке», - сказал он.