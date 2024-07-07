Президент Южной Кореи назвал условие для поставок оружия Украине

Сеул примет решение о поддержке Украины оружием на основе того, как будет действовать новый военный пакт между Москвой и Пхеньяном, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль.

Когда его спросили, разрешит ли он поставку оружия Украине, Юн сказал, что Южная Корея будет следить за «уровнем и содержанием военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей».

Это будет включать в себя такие области, как торговля оружием, передача военных технологий и помощь стратегическими материалами, отметил он.

Юн заявил, что обсудит с лидерами НАТО явную угрозу, которую Северная Корея представляет для Европы, углубляя военные связи с Россией, предупредив, что Москве придется выбирать между двумя Кореями, в которых лежат ее истинные интересы.

«Военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей представляет собой явную угрозу и серьезный вызов миру и безопасности на Корейском полуострове и в Европе», - сказал Юн.