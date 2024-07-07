Суд пощадил Сюмбюлю Алиеву

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Юридической консультации №1 Коллегии адвокатов 70-летней Сюмбюли Алиевой.

Как сообщает haqqin.az, cудейская коллегия решила назначить С.Алиевой два года лишения свободы условно.

Согласно обвинению, Сюмбюля Алиева не перечислила в государственный бюджет суммы, подлежащие уплате в качестве социальных взносов и взносов в пенсионный фонд с доходов адвокатов юридической консультации, присвоив их. По делу зарегистрирован ущерб, превышающий 100 тысяч манатов.

Против нее было выдвинуто обвинение по статье 179.3.2 (присвоение или растрата, причинившая значительный ущерб) УК Азербайджана. По делу признаны потерпевшими Госфонд социальной защиты, Государственная налоговая служба при Министерстве экономики и президиум Коллегии адвокатов. Адвокатская деятельность С.Алиевой приостановлена до вступления приговора в законную силу.